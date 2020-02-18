tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля 2020, 04:34

Published 18 февраля 2020, 04:34

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

Эвакуировали 12 человек. В Нижнем Тагиле ночью произошел пожар в пятиэтажке

18 февраля 2020, 04:34
В три часа ночи 18 февраля в Нижнем Тагиле произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Юности, сообщает ГУ МЧС по региону.

По лестничным маршам спасатели эвакуировали 12 человек, среди них двое детей. Еще двоих жителей дома спасли при помощи дыхательного аппарата.

Причиной инцидента стало возгорание мусора в коридоре на третьем этаже. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. В тушении огня принимали участие 16 спасателей на пяти единицах спецтехники.

Напомним, в минувшие выходные на Верхней Черемшанке в результате пожара в расселенном доме погиб мужчина.

#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Эвакуация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика