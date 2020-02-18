Эвакуировали 12 человек. В Нижнем Тагиле ночью произошел пожар в пятиэтажке

Posted 18 февраля 2020, 04:34
Published 18 февраля 2020, 04:34
Modified 29 ноября, 17:29
Updated 29 ноября, 17:29
По лестничным маршам спасатели эвакуировали 12 человек, среди них двое детей. Еще двоих жителей дома спасли при помощи дыхательного аппарата.
Причиной инцидента стало возгорание мусора в коридоре на третьем этаже. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. В тушении огня принимали участие 16 спасателей на пяти единицах спецтехники.
Напомним, в минувшие выходные на Верхней Черемшанке в результате пожара в расселенном доме погиб мужчина.