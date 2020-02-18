Эвакуировали 12 человек. В Нижнем Тагиле ночью произошел пожар в пятиэтажке

В три часа ночи 18 февраля в Нижнем Тагиле произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Юности, сообщает ГУ МЧС по региону.

По лестничным маршам спасатели эвакуировали 12 человек, среди них двое детей. Еще двоих жителей дома спасли при помощи дыхательного аппарата. Причиной инцидента стало возгорание мусора в коридоре на третьем этаже. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. В тушении огня принимали участие 16 спасателей на пяти единицах спецтехники. Напомним, в минувшие выходные на Верхней Черемшанке в результате пожара в расселенном доме погиб мужчина.