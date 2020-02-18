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Posted 18 февраля 2020,, 04:00

Published 18 февраля 2020,, 04:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

В новой аптеке скидки до 30% на популярные лекарства

18 февраля 2020, 04:00
В Нижнем Тагиле по ул. Зари, 52 (здание центральной городской библиотеки) открылась новая аптека «Живика». Аптека работает без выходных с 8.00 до 21.00.

В честь открытия – скидка на перечень препаратов до 30%. Акция действует с 17 февраля по 2 марта (включительно). Препараты, которые вошли в список, включают витамины, лекарства от гриппа и ОРВИ, средства от кашля и насморка, цистита, лекарства для печени и желчевыводящих путей и другие. Каждому покупателю 100 рублей бонусами на карту Клиента в подарок. Подробности

Во всех аптеках «Живика» действует новая бонусная система: за покупки начисляются бонусы, которыми можно оплатить 100% стоимости товара.

Чтобы купить лекарства, достаточно на официальном сайте аптеки набрать в поиске название препарата или найти необходимое лекарство в каталоге и оформить заказ. В каждой аптеке можно оформить интернет-заказ. Заказы собираются в течение часа и хранятся в аптеке 36 часов.

На сайте аптеки zhivika.ru указаны цены, сроки годности, состав, инструкции по применению и отзывы к препаратам. Можно подобрать аналоги по действующему веществу. Оплата заказа производится при получении.

Наличие лекарств и цены помимо интернет-аптеки, можно уточнить в справочной по тел. 216-16-16.

Здоровья Вам и вашим близким.

Мобильное приложение Живика для Андроид для скачивания в Play Market

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#Общество#Скидка#Здоровье#Открытие#Скидки#Красота#Живика#Аптека
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