В Нижнем Тагиле на 436 частных и многоквартирных домах установили адресные таблички

Posted 19 февраля 2020, 04:46
Published 19 февраля 2020, 04:46
Modified 29 ноября, 17:28
Updated 29 ноября, 17:28
Всего в Нижнем Тагиле адресные таблички отсутствуют более, чем на двух тысячах домов. В рамках совещания по подготовке к переписи замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Алексей Рубцов напомнил, что установка табличек находится в ведении управляющих компаний и ТСЖ. Он подчеркнул, что в их адрес направлены письма с требованием об устранении замечаний.
Заместитель губернатора региона Олег Чемезов заявил, что от результатов переписи населения, которая пройдет в 2020 году, зависит дальнейшая стратегия развития Свердловской области в целом и муниципалитетов в частности.