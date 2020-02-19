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Posted 19 февраля 2020, 04:46

Published 19 февраля 2020, 04:46

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

В Нижнем Тагиле на 436 частных и многоквартирных домах установили адресные таблички

19 февраля 2020, 04:46
В рамках подготовки ко всероссийской переписи населения в Нижнем Тагиле на 436 многоквартирных и частных домах установили адресные таблички, сообщает администрация города.

Всего в Нижнем Тагиле адресные таблички отсутствуют более, чем на двух тысячах домов. В рамках совещания по подготовке к переписи замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Алексей Рубцов напомнил, что установка табличек находится в ведении управляющих компаний и ТСЖ. Он подчеркнул, что в их адрес направлены письма с требованием об устранении замечаний.

Заместитель губернатора региона Олег Чемезов заявил, что от результатов переписи населения, которая пройдет в 2020 году, зависит дальнейшая стратегия развития Свердловской области в целом и муниципалитетов в частности.

#Общество#Нижний Тагил#Мэрия#Табличка
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