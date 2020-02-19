В Нижнем Тагиле на ликвидацию ЧС готовы потратить 10 миллионов рублей

Posted 19 февраля 2020, 10:12
Published 19 февраля 2020, 10:12
Modified 29 ноября, 17:29
Updated 29 ноября, 17:29
На заседании комиссии по профилактике ЧС начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин сообщил, что площадь лесов на территории муниципалитета составляет 250 тысяч квадратных километров. Наиболее угрозе лесных пожаров подвержены территории сельских поселений Чауж, Канава, Антоновский и Волчевка. Угроза также существует для территории трех загородных лагерей — «Антоновский», «Изумрудный» и «Уральский огонек». Вокруг вышеперечисленных населенных пунктов планируется обновление минерализованных полос. Общая площадь опашки составит почти 70 километров, включая Рудник, Пырловку и Кирпичный. А детские лагеря оснастят новыми системами оповещения о пожаре.
Кроме того, в восьми сельских населенных пунктах установлены электросирены для оповещения о ЧС. В Уральце и Серебрянке созданы пункты оповещения. На постоянной основе в населенных пунктах на добровольной основе организованы 11 пожарных дружин. Для борьбы с лесными пожарами в Нижнетагильском лесничестве готовы 186 единиц техники и оборудования.