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Posted 20 февраля 2020, 15:45

Published 20 февраля 2020, 15:45

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

На проекты для тагильской молодежи в 2019 году было направлено 1,7 миллиона рублей

20 февраля 2020, 15:45
В 2019 году на реализацию различных социальных проектов из федерального и регионального бюджетов тагильчане получили 1 миллион 720 тысяч рублей. На совете по делам молодежи при главе города Нижний Тагил представители различных объединений и организаций рассказали о своей работе, сообщает пресс-служба мэрии.

Среди молодежных проектов отметили спортивные соревнования, благотворительные акции, направленные на помощь детям с ОВЗ, тренинги личностного роста, организация коворкинг-центров, образовательные квесты. В Нижнем Тагиле прошел конкурс «Твоя инициатива». Лучшими проектами, принявшими в нем участие, назвали праздник «Посвящение в студенты», фест-квест «PRO Город» и «Волонтер НТ – 2019».

Праздник «Посвящение в студенты» собрал более 500 учащихся первых курсов образовательных учреждений на набережной города. Образовательный квест «PRO Город» направлен на знакомство с историей Нижнего Тагила.

Тагильчане, принявшие участие в проекте «Волонтер НТ-2019», в течение года оказывали помощь ветеранам, поздравили с Новым годом детей с ОВЗ, помогали во время проведения спортивных мероприятий. В общей сложности волонтеры приняли участие в 51 мероприятии, организованном на региональном и международном уровне.

Представитель молодежного правительства Свердловской области Иван Лебединцев предложил сделать Нижний Тагил главной площадкой для проведения теста в рамках проекта «Большая история». Тест по истории пройдет в 43 странах мира, в нем примут более 50 миллионов человек.

#Общество#Нижний Тагил#Деньги#Проект#Молодежь
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