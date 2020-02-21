Управление архитектуры провалило задачу Пинаева по привлечению молодых специалистов

Posted 21 февраля 2020, 06:20
Published 21 февраля 2020, 06:20
Modified 29 ноября, 17:28
Updated 29 ноября, 17:28
На совещании Горячкин заявил, что главархитектор провалил поручение мэрии.
Вчера я подписывал письмо на Архитектурную академию. Вы, как куратор этого вопроса, его провалили. Мы проекты уже на экспертизу отдали. Поручение главы было подключиться, ездили, подписывали соглашение. Мы планировали организовать работу. Поручение главы провалено, сказал вице-мэр.
Также он поручил Шуванову представить объяснение по этому вопросу.
Напомним, в начале февраля мэрия представила проекты благоустройства парка в микрорайоне Муринские пруды, площади за ДК Юбилейный, площади Танкостроителей и на проспекте Строителей. Данные территории были выбраны тагильчанами в ходе голосования. Директор «Тагилгражданпроект» Евгений Малекин на аппаратном заседании отметил, что проект муринского парка находится в экспертизе, работа организации идёт в графике.