Управление архитектуры провалило задачу Пинаева по привлечению молодых специалистов

Вчера я подписывал письмо на Архитектурную академию. Вы, как куратор этого вопроса, его провалили. Мы проекты уже на экспертизу отдали. Поручение главы было подключиться, ездили, подписывали соглашение. Мы планировали организовать работу. Поручение главы провалено, сказал вице-мэр.