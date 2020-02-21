В Нижнем Тагиле квартиру заливало фекалиями три дня. УК не выезжала из-за долга

Тагильчанин Андрей Морозов сообщил, что авария произошла 14 февраля. В подвале дома забился стояк, и все нечистоты начали выходить к нему в квартиру, расположенную на первом этаже. Мужчина обратился в УК «ТС», в ведении которой находится данный дом, там ему пояснили, что аварию не устранят, пока он не оплатит долг за услуги ЖКХ.