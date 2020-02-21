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Posted 21 февраля 2020, 07:41

Published 21 февраля 2020, 07:41

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

В Нижнем Тагиле квартиру заливало фекалиями три дня. УК не выезжала из-за долга

21 февраля 2020, 07:41
Житель дома № 11 на улице Малышева в Нижнем Тагиле рассказал, что его квартиру три дня заливало нечистотами из-за отказа УК «ТС» устранить аварию, пишет АН «Между строк».

Тагильчанин Андрей Морозов сообщил, что авария произошла 14 февраля. В подвале дома забился стояк, и все нечистоты начали выходить к нему в квартиру, расположенную на первом этаже. Мужчина обратился в УК «ТС», в ведении которой находится данный дом, там ему пояснили, что аварию не устранят, пока он не оплатит долг за услуги ЖКХ.

Задолженность по квартплате составляет 30 тысяч рублей. Коммунальщики выехали только после того, как семья погасила часть задолженности.

В доме маленькие дети, мать уже вся в слезах извелась… Запах по всему участку жилплощади,написал Морозов в группе «ЧС Нижний Тагил».

Кроме того, мужчина пояснил, что в аналогичной ситуации оказались несколько квартир. Их жильцы имеют задолженность перед УК:

Как оказалось, на данный момент в четырёх разных квартирах «случайно» слили деревяшки в стояк. Так утверждает УК. Все на первом этаже, у всех есть долг. Я в понедельник уже написал заявление в прокуратуру, теперь буду подавать в суд.

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#Общество#Нижний Тагил#Долг#Управляющая компания#Канализация
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