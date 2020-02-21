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Posted 21 февраля 2020, 08:26

Published 21 февраля 2020, 08:26

Modified 29 ноября, 17:20

Updated 29 ноября, 17:20

В Нижнем Тагиле начинают подготовку к празднованию 100-летия танкостроения

21 февраля 2020, 08:26
В Свердловской области будет сформирован оргкомитет по подготовке к празднованию 100-летия отечественного танкостроения, сообщает администрация Нижнего Тагила.

В состав оргкомитета войдут представители «Уралвагонзавода», «Ростеха», Росгвардии, министерств и ведомств. Мероприятия по празднованию юбилея запланированы на август — сентябрь. Они пройдут в Верхней Пышме, Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Среди них: военно-патриотические фестивали, демонстрация военной техники, передвижные выставки, торжественные собрания и другое. Одним из центральных мероприятий станет «День танкиста», который пройдет на полигоне под Нижним Тагилом.

Кроме того, 9 мая в городах, внесших большой вклад в танкостроение, пройдут акции «Бессмертный цех» (горожане с портретами родных и близких, работавших на предприятиях военно-промышленного комплекса, пройдут в праздничных колоннах).

#Общество#Нижний Тагил#Праздник#Танк
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