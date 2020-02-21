В Нижнем Тагиле начинают подготовку к празднованию 100-летия танкостроения

В состав оргкомитета войдут представители «Уралвагонзавода», «Ростеха», Росгвардии, министерств и ведомств. Мероприятия по празднованию юбилея запланированы на август — сентябрь. Они пройдут в Верхней Пышме, Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Среди них: военно-патриотические фестивали, демонстрация военной техники, передвижные выставки, торжественные собрания и другое. Одним из центральных мероприятий станет «День танкиста», который пройдет на полигоне под Нижним Тагилом.