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Posted 23 февраля 2020, 07:31

Published 23 февраля 2020, 07:31

Modified 17 сентября 2022, 16:49

Updated 17 сентября 2022, 16:49

Цветков предложил запретить молодым врачам устраиваться на работу в частные клиники

23 февраля 2020, 07:31
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков предложил установить запрет на трудоустройство в частные клиники для молодых врачей в течение шести лет после окончания обучения, сообщает 66.RU.

Об этом он заявил на круглом столе «О мерах, направленных на сокращение кадрового дефицита в здравоохранении» в Общественной палате РФ.

По его мнению, с введением запрета снизится отток кадров из государственных учреждений. С ним согласились другие участники круглого стола. В частности, заместитель комиссии по охране здоровья и развитию здравоохранения Николай Дайхес. А глава комитета Госдумы по охране здоровья граждан Дмитрий Морозов сообщил, что только 17% выпускников уходят работать в частные учреждения.

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#Общество#Врач#Запрет
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