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Posted 23 февраля 2020, 07:57

Published 23 февраля 2020, 07:57

Modified 18 июня 2022, 21:27

Updated 18 июня 2022, 21:27

Верховный суд РФ отказал в списании долгов депутату Илье Гаффнеру

23 февраля 2020, 07:57
Верховный суд Российской федерации отказался освобождать от долгов депутата свердловского Заксобрания Илью Гаффнера, сообщает 66.RU со ссылкой на картотеку дел Арбитражного суда Свердловской области.

В частности, депутат пытался подать кассационную жалобу, чтобы добиться освобождения от долга в размере 160 миллионов рублей перед Россельхозбанком.

Решение Верховного суда означает, что при появлении у Ильи Гаффнера доходов, банк сможет взыскивать из в счет погашения долга.

Банкротство Ильи Гаффнера было инициировано в ноябре 2015 года. Россельхозбанк подал иск по долгам ООО «Шиловское» и ООО «Агро-Инвест», по которым депутат выступил в качестве поручителя. В 2016 году он был признан банкротом и в отношении него ввели процедуру реструктуризации долга. Гаффнер должен был в течение четырех месяцев расплатиться с долгом. В том же году арбитражным управляющим была проведена опись имущества на 73 тысячи рублей. Арбитражный суд Свердловской области прекратил конкурсное производство, сохранив при этом долг. Решение мотивировано тем, что должник не предоставил полную информацию об имеющихся активах и проживал в элитной жилплощади.

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#Ирина Кирилова#Экономика#Банкротство#Долги#Верховный суд
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