tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля 2020, 14:47

Published 25 февраля 2020, 14:47

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

В Екатеринбурге активисты выставили гроб напротив городской администрации

25 февраля 2020, 14:47
В Екатеринбурге активисты «Молодой гвардии Единой России» выставили напротив здания мэрии гроб. Акция прошла в рамках пикета против снюса и никотиновых подушечек, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу движения.

Активисты хотели показать, что они против продажи снюса в России. По словам координатора свердловского МГЕР Артема Николаева, гроб выбран потому, что этот объект может показать, какой вред наносит организму снюс.

Кроме гроба на пикете также были выставлены хоккейные ворота, куда забивали голы упаковкой смеси. Таким образом также выражался протест.

В Екатеринбурге тему запрета снюсов поднимали депутаты. В одной из элитных гимназий родители патрулировали здание с целью предупредить его прием несовершеннолетними. На данный момент в России официально табачные изделия этого типа запрещены, но бестабачные изделия продавались всем.

#Общество#Новости УрФО#Пикет#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика