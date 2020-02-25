В Екатеринбурге активисты выставили гроб напротив городской администрации

В Екатеринбурге тему запрета снюсов поднимали депутаты. В одной из элитных гимназий родители патрулировали здание с целью предупредить его прием несовершеннолетними. На данный момент в России официально табачные изделия этого типа запрещены, но бестабачные изделия продавались всем.