В Екатеринбурге активисты выставили гроб напротив городской администрации

Posted 25 февраля 2020, 14:47
Published 25 февраля 2020, 14:47
Modified 29 ноября, 17:28
Updated 29 ноября, 17:28
Активисты хотели показать, что они против продажи снюса в России. По словам координатора свердловского МГЕР Артема Николаева, гроб выбран потому, что этот объект может показать, какой вред наносит организму снюс.
Кроме гроба на пикете также были выставлены хоккейные ворота, куда забивали голы упаковкой смеси. Таким образом также выражался протест.
В Екатеринбурге тему запрета снюсов поднимали депутаты. В одной из элитных гимназий родители патрулировали здание с целью предупредить его прием несовершеннолетними. На данный момент в России официально табачные изделия этого типа запрещены, но бестабачные изделия продавались всем.