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Posted 26 февраля 2020, 15:39

Published 26 февраля 2020, 15:39

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

Владимир Путин заявил о 900 поступивших предложениях по поправкам в Конституцию РФ

26 февраля 2020, 15:39
Президент России Владимир Путин заявил, что уже поступило около 900 предложений по поправкам в Конституцию РФ, но работа еще не закончена, сообщает «Комсомольская правда».

По его словам, предложения касаются практически всех направлений жизни граждан и жизнедеятельности государства. Об этом он рассказал на встрече рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ.

Кроме того, в ходе встречи Путин поддержал предложение об указании в Конституции особого отношения к детям, так как в стране имеются проблемы с рождаемостью.

20 января Владимиром Путиным был внесен в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Документ был принят в первом чтении. Планируется, что второе чтение состоится 10 марта. В законопроекте говорится о внесении поправок в 22 главы Основного закона страны. Голосование среди российских граждан о принятии или не принятии поправок запланировано на 22 апреля.

#Общество#Владимир Путин#Поправки#Конституция
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