Владимир Путин заявил о 900 поступивших предложениях по поправкам в Конституцию РФ

20 января Владимиром Путиным был внесен в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Документ был принят в первом чтении. Планируется, что второе чтение состоится 10 марта. В законопроекте говорится о внесении поправок в 22 главы Основного закона страны. Голосование среди российских граждан о принятии или не принятии поправок запланировано на 22 апреля.