На встрече со Шнуровым «Партия роста» обещала «допечатать» партбилеты для свердловчан

Своё заявление Борис Титов сделал в ответ на вопрос одного из участников конференции, который заявил, что у сторонникам «Партии роста» в Свердловской области не хватает партийных билетов. По его словам, никто из сторонников партии, прибывших вместе с ним из Нижнего Тагила, партбилетов, как выяснилось в дороге, не имеет.