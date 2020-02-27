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Posted 27 февраля 2020, 10:54

Published 27 февраля 2020, 10:54

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

На встрече со Шнуровым «Партия роста» обещала «допечатать» партбилеты для свердловчан

27 февраля 2020, 10:54
«Партия роста» допечатает партийные билеты для будущих членов отделений в Свердловской области, пообещал глава организации Борис Титов. Об этом он заявил 26 февраля в Челябинске на встрече с недавно вступившим в партию артистом Сергеем Шнуровым.

Своё заявление Борис Титов сделал в ответ на вопрос одного из участников конференции, который заявил, что у сторонникам «Партии роста» в Свердловской области не хватает партийных билетов. По его словам, никто из сторонников партии, прибывших вместе с ним из Нижнего Тагила, партбилетов, как выяснилось в дороге, не имеет.

Не ожидали такого, поэтому допечатаем карточек. Могу сказать, что надо правильно выстроить отношения со нашими членами. 21 марта мы поставили в повестку дня вопрос о том, чтобы принять новый порядок членства в организацию, сказал Борис Титов.

Глава партии считает, что каждый желающий может стать полноправным членом с правом голоса после работы для объединения на протяжении какого-то времени.

У меня был испытательный срок с 2016 года. Я мариновался достаточно долго, отметил Сергей Шнуров.

Напомним, 20 февраля Шнуров получил партийный билет и стал полноправным участником объединения.

#Политика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Партия роста
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