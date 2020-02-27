В Екатеринбурге умер архитектор, которого избили двое мужчин за сделанное замечание

Posted 27 февраля 2020, 15:01
Published 27 февраля 2020, 15:01
Modified 29 ноября, 17:28
Updated 29 ноября, 17:28
Находясь в одном из кафе города, архитектор Александр Кротов сделал замечание двум нетрезвым мужчинам, попросив их не шуметь. На улице мужчины избили Кротова. После этого родственники нашли его в больнице. Мужчина был без сознания, у него произошел инсульт. Кротов пробыл в больнице полтора месяца, но так и не пришел в сознание.
Полицейским удалось задержать одного подозреваемого, который оказался бывшим сотрудникам МЧС. Суд оставил его под подпиской о невыезде.