В Екатеринбурге умер архитектор, которого избили двое мужчин за сделанное замечание

Находясь в одном из кафе города, архитектор Александр Кротов сделал замечание двум нетрезвым мужчинам, попросив их не шуметь. На улице мужчины избили Кротова. После этого родственники нашли его в больнице. Мужчина был без сознания, у него произошел инсульт. Кротов пробыл в больнице полтора месяца, но так и не пришел в сознание.