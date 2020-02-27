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Posted 27 февраля 2020, 15:01

Published 27 февраля 2020, 15:01

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

В Екатеринбурге умер архитектор, которого избили двое мужчин за сделанное замечание

27 февраля 2020, 15:01
Пожилой архитектор из Екатеринбурга, которого в январе избили на улице двое мужчин, умер в больнице, пишет Е1.

Находясь в одном из кафе города, архитектор Александр Кротов сделал замечание двум нетрезвым мужчинам, попросив их не шуметь. На улице мужчины избили Кротова. После этого родственники нашли его в больнице. Мужчина был без сознания, у него произошел инсульт. Кротов пробыл в больнице полтора месяца, но так и не пришел в сознание.

Полицейским удалось задержать одного подозреваемого, который оказался бывшим сотрудникам МЧС. Суд оставил его под подпиской о невыезде.

#Происшествия#Новости УрФО#Смерть#Избиение#Архитектор
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