«Найти человека не проблема, но…». С какими кадрами сталкиваются работодатели Тагила

Также один из наших собеседников вспомнил бывшего коллегу, который был поклонником компьютерной игры «Dota» и однажды не вышел на работу из-за онлайн-турнира, за что был уволен. Иногда соискатели проявляют себя ещё ярче. Как вспоминают в одном из ресторанов города, однажды к ним обратилась женщина по направлению Центра занятости и тут же попросила подписать её отказной лист, однако заведение на тот момент нуждалось в персонале. Разгневанная женщина стала оскорблять работников, угрожала и пыталась запугивать «религиозными страшилками», да так, что после её ухода некоторых пришлось отпаивать валерьянкой.