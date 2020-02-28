Цыпа ВиПиН стала новым талисманом Всероссийской переписи населения

Posted 28 февраля 2020, 10:02
Published 28 февраля 2020, 10:02
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Изображение талисмана было создано архитектором и иллюстратором из Самары по имени Максим. За победу в конкурсе ему будет выплачено 60 тысяч рублей.
Конкурс по выбору талисмана стартовал 11 февраля. Всего было прислано около 900 работ. На первом этапе прошло пользовательское голосование, а затем уже победителя выбирало жюри.
В шорт-листе, из которого был выбран победитель, оказалось еще 77 потенциальных талисманов. Среди них встречаются птицы, тигры и другие животные, а также скрепка и перо.
Напомним, проведение Всероссийской переписи населения запланировано на октябрь 2020 года.