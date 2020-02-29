На Урале обнаружена украинская колбаса, зараженная африканской чумой свиней

Posted 29 февраля 2020, 08:00
Published 29 февраля 2020, 08:00
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Сообщается, что сотрудниками ведомства установлен факт несанкционированной реализации украинской продукции, в которой обнаружен генетический материал вируса. Специалисты его нашли в пробах колбас «Салями по-итальянски», «Розкiш» и «Фiлето».
Африканская чума свиней поражает именно этих животных. Если они заражаются, то со 100%-ной вероятностью наступает смерть. Однако для здоровья человека вирус не представляет опасности.