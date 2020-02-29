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Posted 29 февраля 2020, 08:00

Published 29 февраля 2020, 08:00

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

На Урале обнаружена украинская колбаса, зараженная африканской чумой свиней

29 февраля 2020, 08:00
В Тюменской области Россельхознадзор обнаружил колбасу украинского производства, зараженную африканской чумой свиней, сообщает Ура.ру со ссылкой на региональное ведомство.

Сообщается, что сотрудниками ведомства установлен факт несанкционированной реализации украинской продукции, в которой обнаружен генетический материал вируса. Специалисты его нашли в пробах колбас «Салями по-итальянски», «Розкiш» и «Фiлето».

Африканская чума свиней поражает именно этих животных. Если они заражаются, то со 100%-ной вероятностью наступает смерть. Однако для здоровья человека вирус не представляет опасности.

#Происшествия#Тюмень#Колбаса
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