В Екатеринбурге рыбак нашел в реке ручную гранату

Posted 1 марта 2020, 06:33
Published 1 марта 2020, 06:33
Modified 17 сентября 2022, 16:49
Updated 17 сентября 2022, 16:49
В МВД информацию подтвердили и рассказали, что мужчина нашел предмет, похожий на гранату Ф-1, когда испытывал новый рыболовный магнит.
На место выехали сотрудники ОВД, которые огородили территорию в целях безопасности. Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых, полицейские прибегли к помощи специалистов по взрывным устройствам из предприятия «Урал-Вымпел» и сотрудников саперного отделения ОМОН региональной Росгвардии.
Предмет, по словам Горелых, был покрыт толстым слоем ржавчины, и определить степень его опасности не было возможно. Силовики вывезли предполагаемую гранату в район деревни Большое Седельниково, где ее и уничтожили.