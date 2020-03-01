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Posted 1 марта 2020, 06:33

Published 1 марта 2020, 06:33

Modified 17 сентября 2022, 16:49

Updated 17 сентября 2022, 16:49

В Екатеринбурге рыбак нашел в реке ручную гранату

1 марта 2020, 06:33
В Екатеринбурге местный житель во время рыбалки на реке Патрушихе нашел в воде ручную противопехотную гранату, сообщает Е1.

В МВД информацию подтвердили и рассказали, что мужчина нашел предмет, похожий на гранату Ф-1, когда испытывал новый рыболовный магнит.

На место выехали сотрудники ОВД, которые огородили территорию в целях безопасности. Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых, полицейские прибегли к помощи специалистов по взрывным устройствам из предприятия «Урал-Вымпел» и сотрудников саперного отделения ОМОН региональной Росгвардии.

Предмет, по словам Горелых, был покрыт толстым слоем ржавчины, и определить степень его опасности не было возможно. Силовики вывезли предполагаемую гранату в район деревни Большое Седельниково, где ее и уничтожили.

#Происшествия#Новости УрФО#Рыбак#Саперы#Граната#Екатеринбург
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