У вернувшегося из Италии москвича диагностирован коронавирус

Posted 2 марта 2020, 12:08
Published 2 марта 2020, 12:08
Modified 17 сентября 2022, 16:51
Updated 17 сентября 2022, 16:51
В Европе молодой человек был на отдыхе и вернулся в Россию 23 февраля. Несколько дней спустя он обратился в больницу с признаками ОРВИ, оттуда его госпитализировали в инфекционное отделение. Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное.
Все лица, которые контактировали с больным, находятся под медицинским наблюдением.
Напомним, по данным на 2 марта, во всем мире насчитывается около 90 тысяч зараженных китайским коронавирусом, умерли 3060 человек, выздоровели более 44 тысяч пациентов.