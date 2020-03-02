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Posted 2 марта 2020, 12:08

Published 2 марта 2020, 12:08

Modified 17 сентября 2022, 16:51

Updated 17 сентября 2022, 16:51

У вернувшегося из Италии москвича диагностирован коронавирус

2 марта 2020, 12:08
Сюжет
Коронавирус
Житель Москвы госпитализирован с коронавирусной инфекцией Covid-19 после посещения Италии, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по контролю заболевания.

В Европе молодой человек был на отдыхе и вернулся в Россию 23 февраля. Несколько дней спустя он обратился в больницу с признаками ОРВИ, оттуда его госпитализировали в инфекционное отделение. Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

Все лица, которые контактировали с больным, находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, по данным на 2 марта, во всем мире насчитывается около 90 тысяч зараженных китайским коронавирусом, умерли 3060 человек, выздоровели более 44 тысяч пациентов.

#Коронавирус#Россия#Смерть#Здоровье#Заболевшие
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