У вернувшегося из Италии москвича диагностирован коронавирус

В Европе молодой человек был на отдыхе и вернулся в Россию 23 февраля. Несколько дней спустя он обратился в больницу с признаками ОРВИ, оттуда его госпитализировали в инфекционное отделение. Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное.