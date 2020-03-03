Мэрия объявила о начале строительства моста через Тагильский пруд

Руководством города и области была проделана колоссальная предварительная работа, которая позволит местным предприятиям принять самое активное участие в этой стройке. Для «Тагилдорстроя» работать над реализацией проекта не только выгодно, но и престижно. Кроме этого, для нас является честью реализовать многолетнюю мечту тагильчан, сказал Игорь Васильев.