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Posted 3 марта 2020, 08:57

Published 3 марта 2020, 08:57

Modified 17 сентября 2022, 16:51

Updated 17 сентября 2022, 16:51

Тагильские баскетболистки выступят на Всероссийской Спартакиаде учащихся

3 марта 2020, 08:57
Команда девушек-баскетболисток из Нижнего Тагила примет участие в Летней Спартакиаде учащихся России, которая пройдет в июне в Ростове-на-Дону, сообщает МБУ СШ «Старый Соболь».

Команда стала победителем турнира в Дзержинске в рамках очередного тура «Лиги дружбы».

Как отмечают представители школы, для серебряного призера первенства Свердловской области соревнование является одним из этапов подготовки к финалу всероссийской Спартакиады учащихся. В этом сезоне команда будет базовой.

Кроме того, за Свердловскую область выступит и юношеская команда, которая также стала сильнейшей в рейтинге региона.

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#Спорт#Нижний Тагил#Спартакиада#Баскетбол#Старый Соболь
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