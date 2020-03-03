Тагильские баскетболистки выступят на Всероссийской Спартакиаде учащихся

Posted 3 марта 2020, 08:57
Published 3 марта 2020, 08:57
Modified 17 сентября 2022, 16:51
Updated 17 сентября 2022, 16:51
Команда стала победителем турнира в Дзержинске в рамках очередного тура «Лиги дружбы».
Как отмечают представители школы, для серебряного призера первенства Свердловской области соревнование является одним из этапов подготовки к финалу всероссийской Спартакиады учащихся. В этом сезоне команда будет базовой.
Кроме того, за Свердловскую область выступит и юношеская команда, которая также стала сильнейшей в рейтинге региона.