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Posted 3 марта 2020, 05:47

Published 3 марта 2020, 05:47

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина за сбыт табачных изделий без акцизов

3 марта 2020, 05:47
В Екатеринбурге перед судом предстанет уроженец Республики Азербайджан за то, что он продавал табачную продукцию без акцизных марок, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Мужчина 1975 года рождения обвиняется в приобретении, хранении и сбыте немаркированной табачной продукции в особо крупном размере (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ).

По версии следствия, мужчина арендовал гаражный бокс и пользовался им в качестве склада. После этого он незаконно приобрел 159 коробок с немаркированными табачными изделиями популярных марок. Их он стал хранить в гараже и продавать другим людям. В апреле 2019 года преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Общая стоимость продукции, которая хранилась в гараже, составила больше 2,3 миллионов рублей, а количество превысило 70 тысяч пачек. Согласно данным экспертизы, табачные изделия имеют в составе частицы табака и иные примеси, что указывает на их производство с нарушением законодательства.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Общество#Новости УрФО#Суд#Акцизы#Незаконаяя торговля#Екатеринбург
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