В Уфе сирота с двумя детьми отказалась от квартиры

Однако Зырянова настаивает на своем и требует двухкомнатную квартиру. Маулимшина добавила, что женщине она предлагала маневренное жилье, в которое она бы могла переехать из своего сарайчика прямо сейчас. Но и это не устроило Зырянову. При этом, по словам Маулимшиной, даже за маневренное жилье СПЧ пришлось бы ругаться с чиновниками. Таким образом, Зырянова самостоятельно и осознанно отказывалась от всех возможных предложенных вариантов, в то время как СПЧ шел ей навстречу.