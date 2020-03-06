На Урале при пожаре в частном доме погиб 4-летний ребенок

Posted 6 марта 2020, 07:37
Published 6 марта 2020, 07:37
Modified 29 ноября, 17:29
Updated 29 ноября, 17:29
Сообщение о пожаре поступило на пульт в час ночи, в тушении огня принимали участие 11 спасателей на четырех спецмашинах. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались мужчина и женщина, они получили ожоги второй-третьей степени и госпитализированы в медучреждение.
При разборе сгоревших конструкций обнаружено тело 4-летнего ребенка. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».