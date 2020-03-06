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Posted 6 марта 2020, 07:37

Published 6 марта 2020, 07:37

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

На Урале при пожаре в частном доме погиб 4-летний ребенок

6 марта 2020, 07:37
В ночь с 5 на 6 марта в Туринске Свердловской области произошел пожар в частном доме, в результате которого два человека пострадали и погиб 4-летний ребенок, сообщает ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило на пульт в час ночи, в тушении огня принимали участие 11 спасателей на четырех спецмашинах. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались мужчина и женщина, они получили ожоги второй-третьей степени и госпитализированы в медучреждение.

При разборе сгоревших конструкций обнаружено тело 4-летнего ребенка. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

#Происшествия#Ребенок#Пожар#Свердловская область#Смерть
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