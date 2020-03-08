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Posted 8 марта 2020, 12:54

Published 8 марта 2020, 12:54

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

Автовладельцы с 8 марта по-новому смогут оформлять полис ОСАГО

8 марта 2020, 12:54
В России с 8 марта вступили в силу изменения в оформлении полисов ОСАГО, сообщает РИА «Новости».

С сегодняшнего дня водители смогут разместить сведения о договоре каско на обратную сторону полиса. Это дает возможность не заключать дополнительный договор добровольного автострахования.

Двойной полис можно оформить как в бумажном, так и в электронном виде. Он должен включать в себя риски, вязанные с утратой и повреждения автомобиля. Кроме того, сроки действия полисов должны совпадать. Если у одного из них истекает строк действия, то второй тоже не будет действовать.

#Общество#Страхование#Полис осаго#ОСАГО#Автовладелец
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