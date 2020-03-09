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Posted 9 марта 2020, 16:29

Published 9 марта 2020, 16:29

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

Акции российских компаний на Лондонской бирже резко упали в цене

9 марта 2020, 16:29
Сегодня, 9 марта, акции российских компаний обвалились на лондонских торгах. Это произошло на фоне падения курса рубля и снижения мировых цен на нефть, пишут «Новые известия».

Падение цен на нефть, по мнению экспертов, стало рекордным за последние 29 лет. Первой причиной этому стала вспышка коронавируса и, как следствие, снижение производства, второй — срыв сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти.

Курс рубля к середине сегодняшнего дня поднялся до отметки в 74,92 за доллар. На фоне этого на Лондонской бирже произошел обвал акций российских компаний:

  • «Депозитарные расписки на акции «Роснефти» минус 22,5%;
  • «Газпром» минус 15,4%;
  • «НОВАТЭК» минус 11,1%;
  • «ЛУКОЙЛ» минус 17,3%;
  • «Татнефть» минус 19%.

Теряют в цене акции металлургических компаний: «Северсталь» — 7%, НЛМК — 12,5%, ЕВРАЗ — 11,4%. Рухнули котировки и крупных ритейлеров: «Магнит» — на 17%, X5 Retail Group — на 14%.

#Экономика#Россия#Падение#Акции#Биржа
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