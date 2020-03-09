Акции российских компаний на Лондонской бирже резко упали в цене

Posted 9 марта 2020, 16:29
Published 9 марта 2020, 16:29
Modified 29 ноября, 17:29
Updated 29 ноября, 17:29
Падение цен на нефть, по мнению экспертов, стало рекордным за последние 29 лет. Первой причиной этому стала вспышка коронавируса и, как следствие, снижение производства, второй — срыв сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти.
Курс рубля к середине сегодняшнего дня поднялся до отметки в 74,92 за доллар. На фоне этого на Лондонской бирже произошел обвал акций российских компаний:
Теряют в цене акции металлургических компаний: «Северсталь» — 7%, НЛМК — 12,5%, ЕВРАЗ — 11,4%. Рухнули котировки и крупных ритейлеров: «Магнит» — на 17%, X5 Retail Group — на 14%.