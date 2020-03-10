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Posted 10 марта 2020, 15:34

Published 10 марта 2020, 15:34

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

«Мешала другим пациентам»: в Екатеринбургской больнице женщина умерла в коридоре

10 марта 2020, 15:34
В больнице Екатеринбурга женщина скончалась в коридоре. Ее кровать перенесли из палаты, так как она кричала от боли и мешала другим пациентам, сообщает Znak.

Управление здравоохранения Екатеринбурга начало внутреннюю проверку по факту смерти пациентки в ГКБ № 20 30-летней Надежды Богдановой.

По словам пресс-секретаря горздрава Екатерины Макашиной, все материалы по данному факту истребованы из учреждения, на данный момент они находятся на изучении.

О происшествии сообщил телеграм-канал «Лампа». Муж погибшей Андрей Богданов рассказал, что его супруга была госпитализирована с предварительным диагнозом «панкреатит». Несколько дней женщина провела в палате, но потом ее кровать выставили в коридор, потому что она кричала от боли.

По словам мужчины, он сообщил докторам, что супруга плохо дышит. Однако за три часа никто к ней не подошел.

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