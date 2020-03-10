«Мешала другим пациентам»: в Екатеринбургской больнице женщина умерла в коридоре

О происшествии сообщил телеграм-канал «Лампа». Муж погибшей Андрей Богданов рассказал, что его супруга была госпитализирована с предварительным диагнозом «панкреатит». Несколько дней женщина провела в палате, но потом ее кровать выставили в коридор, потому что она кричала от боли.