На Урале более сотни детей снимутся в фильме о войне

Posted 10 марта 2020, 07:22
Published 10 марта 2020, 07:22
Modified 29 ноября, 17:29
Updated 29 ноября, 17:29
Киноленту снимают по одноименной книге уральского писателя Владислава Крапивина. Сценаристом и режиссером является супруга сына писателя — Лариса Крапивина. Фильм посвящен тем, чье детство прошло во времена Великой Отечественной войны. События разворачиваются в военном городке. Туда на почту приходят похоронки, выстраиваются очереди за хлебом, сложные условия жизни.
Фильм направлен на просвещение. В первую очередь, как заявляет Крапивина, он должен рассказать детям о тяготах военных лет.