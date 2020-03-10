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Posted 10 марта 2020, 08:05

Published 10 марта 2020, 08:05

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

Рубль «обвалился» после открытия торгов на Московской бирже

10 марта 2020, 08:05
Доллар показал резкий скачок на старте торгов Московской биржи 10 марта, пишет агентство «Прайм».

Курс доллара подскочил на 4,2 рубля и составил 72,77 рубля. Евро накануне подорожал на 5,1 рубля и составил 82,6 рубля. Кроме того, после открытия торгов, индекс Московской биржи показал падение на 10%.

Напомним, обвал рубля случился 9 марта после падения цен на нефть на 31%. Перед этим Россия вышла из ОПЕК. При этом некоторые эксперты заявляли, что падение курса рубля связано с коронавирусом.

#Экономика#Доллар#Рубль#Биржа
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