Си Цзиньпин проконтролировал в Ухани санитарно-эпидемиологическую обстановку

Сегодня медики, работающие в самом эпицентре вспышки коронавируса, спасают уже заразившихся людей и предупреждают заражение на общественном уровне. Первым делом Си Цзиньпин прибыл в госпиталь «Хошэньшань», где встретился с медперсоналом первой линии и выразил свое восхищение. «Все вы в моем сердце! Вы для меня – самые прекрасные из людей!» – заявил глава Китая.