Нижний Тагил подал заявку в Минтранс на покупку новых трамваев

Posted 13 марта 2020, 08:56
Published 13 марта 2020, 08:56
Modified 29 ноября, 17:28
Updated 29 ноября, 17:28
Есть возможность приобрести около двадцати трамваев, что полностью обновит трамвайный парк Нижнего Тагила, рассказал TagilCity.ru Алексей Балыбердин.
Программа была запущена только в этом году. По словам депутата, чтобы не затягивать со сроками, заявка подана уже сейчас. Это даст возможность своевременно вносить в неё коррективы.
Надо готовиться более тщательно, чтобы не получилось так, как было с реабилитацией Черноисточинского водоёма. В министерство подавали заявку один раз — вернули с замечаниями. Когда их устранили, подали второй раз. Нам вернули с новыми замечаниями. Так было несколько раз, пока мне не пришлось идти к министру и выяснять, что происходит с Росводресурсом, сообщил Балыбердин.
Депутат уточнил, что в этом году на участие в программе заявились более десятка регионов России. Минтранс ещё не определился с тем, кому выделить средства.
Это пилотный проект, это в первый раз. Посмотрим, может они отшлифуют свою работу — более рационально, более быстро будут рассматривать [заявки] в следующем году, отметил Алексей Балыбердин.