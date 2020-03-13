Нижний Тагил подал заявку в Минтранс на покупку новых трамваев

Надо готовиться более тщательно, чтобы не получилось так, как было с реабилитацией Черноисточинского водоёма. В министерство подавали заявку один раз — вернули с замечаниями. Когда их устранили, подали второй раз. Нам вернули с новыми замечаниями. Так было несколько раз, пока мне не пришлось идти к министру и выяснять, что происходит с Росводресурсом, сообщил Балыбердин.