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Posted 13 марта 2020, 08:56

Published 13 марта 2020, 08:56

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

Нижний Тагил подал заявку в Минтранс на покупку новых трамваев

13 марта 2020, 08:56
Депутат государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин подал заявку от города на выделение средств из федерального бюджета для приобретения новых трамваев. Покупка городского транспорта планируется в следующем году.

Есть возможность приобрести около двадцати трамваев, что полностью обновит трамвайный парк Нижнего Тагила, рассказал TagilCity.ru Алексей Балыбердин.

Программа была запущена только в этом году. По словам депутата, чтобы не затягивать со сроками, заявка подана уже сейчас. Это даст возможность своевременно вносить в неё коррективы.

Надо готовиться более тщательно, чтобы не получилось так, как было с реабилитацией Черноисточинского водоёма. В министерство подавали заявку один раз — вернули с замечаниями. Когда их устранили, подали второй раз. Нам вернули с новыми замечаниями. Так было несколько раз, пока мне не пришлось идти к министру и выяснять, что происходит с Росводресурсом, сообщил Балыбердин.

Депутат уточнил, что в этом году на участие в программе заявились более десятка регионов России. Минтранс ещё не определился с тем, кому выделить средства.

Это пилотный проект, это в первый раз. Посмотрим, может они отшлифуют свою работу — более рационально, более быстро будут рассматривать [заявки] в следующем году, отметил Алексей Балыбердин.

#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Тагильский трамвай
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