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Posted 13 марта 2020, 06:19

Published 13 марта 2020, 06:19

Modified 29 ноября, 17:26

Updated 29 ноября, 17:26

В Нижнем Тагиле уволился главный архитектор Вадим Шуванов

13 марта 2020, 06:19
Из мэрии Нижнего Тагила уволился главный архитектор Вадим Шуванов, пишет АН «Между строк».

Информацию об увольнении чиновника подтвердил заместитель главы города Вячеслав Горячкин. Он отметил, что Шуванов уволился по собственному желанию, 12 марта он отработал последний день. Исполняющим обязанности назначена его заместитель Ирина Бородина. Как отмечают собеседники издания в горадминистрации, Шуванов допустил срыв сроков реализации некоторых проектов, и к нему «накопился ряд вопросов».

Напомним, пост заместителя руководителя управления архитектуры и градостроительства Шуванов занял в марте 2019 года. В феврале этого года 55-летний архитектор получил выговор от мэра Владислава Пинаева за срыв задачи по привлечению студентов архитектурно-художественного университета к проектированию городских зон отдыха.

#Политика#Нижний Тагил#Увольнение#Мэрия
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