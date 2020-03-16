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Posted 16 марта 2020, 11:22

Published 16 марта 2020, 11:22

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

В Артемовском опровергли информацию о намерении переименовать улицу Терешковой

16 марта 2020, 11:22
В администрацию Артемовского и местную гордуму не поступали предложения переименовать улицу, названную в честь первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Об этом рассказал председатель думы Артемовского городского округа Константин Трофимов.

Напомним, ранее появилась информация о создании в Артемовском петиции с требованием сменить название улицы имени Терешковой. Причиной этому стало ее предложение обнулить президентские сроки.

По словам Трофимова, узнав об этом, депутаты связались с местными общественными организациями — ни одна из них них эту идею не поддерживает. Кроме того, ситуацию обсудили с советом ветераном, общественной палатой города, и местным отделением «Единой России».

Кто и зачем от имени жителей Артемовского вынес такое предложение, установить не удалось, отметил Трофимов.

#Общество#Улица#Артемовский#Переименование#Петиция
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