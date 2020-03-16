В Артемовском опровергли информацию о намерении переименовать улицу Терешковой

Posted 16 марта 2020, 11:22
Published 16 марта 2020, 11:22
Modified 29 ноября, 17:29
Updated 29 ноября, 17:29
Напомним, ранее появилась информация о создании в Артемовском петиции с требованием сменить название улицы имени Терешковой. Причиной этому стало ее предложение обнулить президентские сроки.
По словам Трофимова, узнав об этом, депутаты связались с местными общественными организациями — ни одна из них них эту идею не поддерживает. Кроме того, ситуацию обсудили с советом ветераном, общественной палатой города, и местным отделением «Единой России».
Кто и зачем от имени жителей Артемовского вынес такое предложение, установить не удалось, отметил Трофимов.