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Posted 18 марта 2020, 16:11

Published 18 марта 2020, 16:11

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

Курс доллара вырос до 80 рублей в ходе торгов на Московской бирже

18 марта 2020, 16:11
Впервые с 2014 года доллар приблизился к отметке в 80 рублей, сообщают «РИА-Новости».

Стоимость евро уже превышает 87 рублей.

Согласно данным Мосбиржи, курс доллара с расчетом «завтра» на 15:50 по Московскому времени вырос на 4,33 рубля до 79,77 рублей, а евро — на 4,62 рубля до 87,52.

В ходе торгов доллар увеличивался в цене до 79,95 рубля, евро — до 87,66 рубля. Это максимальное значение с февраля 2019 года.

Обвал рубля происходит по причине распространения коронавирусной инфекции, а также из-за подешевевшей нефти. Стоимость последней впервые с ноября 2002 года опустилась ниже 25 долларов (WTI) и 28 долларов (Brent) впервые с 10 января 2016 года.

#Экономика#Доллар#Рубль
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