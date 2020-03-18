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Posted 18 марта 2020, 05:45

Published 18 марта 2020, 05:45

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

«Водоканал-НТ» потратит 12 миллионов рублей на благоустройство после ремонта сетей

18 марта 2020, 05:45
«Водоканал-НТ» нашёл подрядчика для восстановления благоустройства после ремонтных работ на сетях водоснабжения и канализации. Начальная сумма контракта в 12,5 миллиона рублей была снижена до 11,9 миллиона рублей.

На следующий день после заключения и до 31 мая исполнитель должен провести благоустройство на улице Бобкова, по адресам Зимняя, 27, Коминтерна, 69, Энтузиастов, 9 и 27, Совхозная, 7, Полюсный переулок, 1, Аганичева, 26, Тимирязева, 36, Окунева, 37, Попова, 19, Матросова, 12, Алтайская, 47, Зари, 45 и 83, Медная, 19, Космонавтов, 41, Восточное шоссе, 24/1, Парковая 6а, Ленинградский проспект, 96а, Красных Зорь, 14, Верхняя Черепанова, 52, Папанина, 6, а также на канализационной насосной станции-3.

В период с 1 по 30 июня восстановительные работы пройдут по адресам Тимирязева, 111, Вагоностроителей, 32, Восточный проез, 4, Красноармейская, 121, Циолковского, 3, Садовая, 52, Зари, 13 и 66, Мира, 12 и Ленинградский проспект, 7б.

Рассмотрение заявок прошло 5 марта. На участие в конкурсе была подана только одна заявка от индивидуального предпринимателя Григоряна Гамлета Арамаисовича. Он предложил провести благоустройство за 11,9 миллиона рублей.

Гарантийный срок — два года со дня приёмки выполненных работ.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Благоустройство#ООО "Водоканал-НТ"
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