«Водоканал-НТ» потратит 12 миллионов рублей на благоустройство после ремонта сетей

На следующий день после заключения и до 31 мая исполнитель должен провести благоустройство на улице Бобкова, по адресам Зимняя, 27, Коминтерна, 69, Энтузиастов, 9 и 27, Совхозная, 7, Полюсный переулок, 1, Аганичева, 26, Тимирязева, 36, Окунева, 37, Попова, 19, Матросова, 12, Алтайская, 47, Зари, 45 и 83, Медная, 19, Космонавтов, 41, Восточное шоссе, 24/1, Парковая 6а, Ленинградский проспект, 96а, Красных Зорь, 14, Верхняя Черепанова, 52, Папанина, 6, а также на канализационной насосной станции-3.