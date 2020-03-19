В Екатеринбурге нашли всех контактировавших с заболевшей коронавирусом

Posted 19 марта 2020, 04:09
Published 19 марта 2020, 04:09
Modified 17 сентября 2022, 16:54
Updated 17 сентября 2022, 16:54
Вместе со свердловчанкой в самолете находились 113 человек, все они найдены, у них взяты анализы. Во всех случаях коронавирус не подтвержден. Помимо этого, установлены все лица, находившиеся в контакте с женщиной после ее возвращения.
Начальник Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских пояснил, что после контакта с заболевшим человек становится заразен через три-четыре дня. Медики проверили также соседей свердловчанки. Их осмотрели и записали контакты. Оснований для беспокойства нет, заверяют в Роспотребнадзоре.
Напомним, в Екатеринбурге официально подтвержден один случай коронавируса. 18 марта сообщалось о пяти новых случаях, однако региональное правительство данные сведения опровергло.
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