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Posted 19 марта 2020, 04:09

Published 19 марта 2020, 04:09

Modified 17 сентября 2022, 16:54

Updated 17 сентября 2022, 16:54

В Екатеринбурге нашли всех контактировавших с заболевшей коронавирусом

19 марта 2020, 04:09
Сюжет
Коронавирус
Санврачи в Екатеринбурге нашли всех пассажиров рейса, летевших вместе с женщиной, заболевшей коронавирусом, сообщает 66.ру.

Вместе со свердловчанкой в самолете находились 113 человек, все они найдены, у них взяты анализы. Во всех случаях коронавирус не подтвержден. Помимо этого, установлены все лица, находившиеся в контакте с женщиной после ее возвращения.

Начальник Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских пояснил, что после контакта с заболевшим человек становится заразен через три-четыре дня. Медики проверили также соседей свердловчанки. Их осмотрели и записали контакты. Оснований для беспокойства нет, заверяют в Роспотребнадзоре.

Напомним, в Екатеринбурге официально подтвержден один случай коронавируса. 18 марта сообщалось о пяти новых случаях, однако региональное правительство данные сведения опровергло.

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#Общество#Новости УрФО#Коронавирус#Роспотребнадзор#Заболевшие#Екатеринбург
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