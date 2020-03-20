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Posted 20 марта 2020, 04:03

Published 20 марта 2020, 04:03

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

Депутат Госдумы Балыбердин сообщил о закрытии приемной в Тагиле из-за коронавируса

20 марта 2020, 04:03
Сюжет
Коронавирус
В Нижнем Тагиле из-за коронавируса закрывается общественная приемная депутата Госдумы Алексея Балыбердина, об этом политик сообщил на своей странице в соцсети.

Дорогие друзья, уважаемые земляки! К сожалению, в связи с распространением коронавируса я вынужден перейти на дистанционную работу с избирателями,говорит депутат в своем видеообращении.

Балыбердин сказал, что запланированные на ближайшее время приемы в других городах отменены, а приемная в Нижнем Тагиле, находящаяся по адресу улица Красноармейская, 44, временно закрыта для посещений.

Депутат призвал свердловчан по возникшим вопросам обращаться к нему через соцсети.

Напомним, ранее о прекращении приема граждан из-за коронавируса в соцсетях сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

Карта распространения коронавируса в России
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#Политика#Нижний Тагил#Коронавирус#Депутат#Алексей Балыбердин
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