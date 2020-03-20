Депутат Госдумы Балыбердин сообщил о закрытии приемной в Тагиле из-за коронавируса

Posted 20 марта 2020, 04:03
Published 20 марта 2020, 04:03
Modified 29 ноября, 17:29
Updated 29 ноября, 17:29
Дорогие друзья, уважаемые земляки! К сожалению, в связи с распространением коронавируса я вынужден перейти на дистанционную работу с избирателями,говорит депутат в своем видеообращении.
Балыбердин сказал, что запланированные на ближайшее время приемы в других городах отменены, а приемная в Нижнем Тагиле, находящаяся по адресу улица Красноармейская, 44, временно закрыта для посещений.
Депутат призвал свердловчан по возникшим вопросам обращаться к нему через соцсети.
Напомним, ранее о прекращении приема граждан из-за коронавируса в соцсетях сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин.