Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Нижнем Тагиле. День второй

Мы к новостям о коронавирусе отнеслись серьезно. Так получилось, то весь последний месяц у нас много кто болел. Мы считаем, что ситуация довольно серьезная и режим самоизоляции поможет по крайней мере «размазать» пик. Просто надо понимать, что если мы не «размажем» пик эпидемии в нашем городе, то рано или поздно наступит ситуация, когда всем нашим близким людям не хватит мест в больницах, может не хватить аппаратов ИВЛ. Пока мы обговорили, что мы работаем из дома две недели, но я не исключаю, что это может сильно растянуться во времени,объяснила она.