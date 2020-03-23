Нижний Тагил занял четвёртое место в рейтинге развития промышленных городов региона

Posted 23 марта 2020,, 12:51
Published 23 марта 2020,, 12:51
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В Свердловской области более 70 городских округов и муниципальных районов. Для исследования мы выбрали те, где наиболее развита промышленность. Да, как говорят, Урал — опорный край державы, и здесь почти в каждом городе, а то и посёлке, есть крупное предприятие, но мы рассматривали лишь те, которые по-прежнему держат марку, а не любуются на развалинах медальками за былые успехи (хотя накануне раздачи звания «Город трудовой доблести» это, может быть, и актуально). Также в рейтинг мы не включили Екатеринбург, иначе можно было бы с уверенностью сказать, кто возглавит список, безо всяких исследований.
Как считали?
Районы Свердловской области оценивались по ключевым показателям:
• Здравоохранение
• Экология
• Финансы
• Демография
• Жилье и городская среда
• Цифровая экономика
• Доходы людей
• Дороги • Спорт
• Образование
• Инфраструктура
В основу рейтинга легли данные базы показателей муниципальных образований Федеральной службы государственной статистики за 2018–2019 годы и региональных нормативно-правовых актов. Районам присваивались баллы в зависимости от положения в таблице. Чем больше значение — тем выше балл. Исключением стали показатели с негативными факторами. Например, количество сел без водопроводов. Там более высокие оценки получили те районы, где количество таких сел минимально. Всего были проанализированы данные 15 образований. Там, где отсутствуют данные, территория получала максимально низкую оценку. В описании районов приведены скандалы, значимые события и инциденты, которыми район отметился в региональной или федеральной повестке.