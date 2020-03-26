«Новые известия» выяснили сколько субсидий получают госкомпании в России

Аэрофлот получает деньги, чтобы компенсировать недостаточную прибыль с рейсов в Калининград и на Дальний восток. При этом это даже не убытки, а только недостаточная прибыль. Это никак не влияет на цены на авиабилеты. В Европе стоимость билетов обусловлена высокой конкуренцией авиакомпаний. В России государство вынуждено доплачивать своей же компании, чтобы сдержать цены. В прошлом году авиакомпания получила 5,73 млрд рублей, а в бюджет в виде дивидендов должен перечислить только 3,456 млрд рублей.