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Posted 27 марта 2020, 07:41

Published 27 марта 2020, 07:41

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

«Уралхимпласт» пообещал дать выходные дневной смене и сохранить работникам зарплату

27 марта 2020, 07:41
Сюжет
Коронавирус
ПАО «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле изменил режим работы дневного персонала для максимального снижения риска заболеваний. С 30 марта по 3 апреля для этих сотрудников будет установлена нерабочая неделя с сохранением заработной платы.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и на основании Указа Президента Российской Федерации с 30 марта по 3 апреля для дневного персонала ПАО «Уралхимпласт» установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе предприятия.

В то же время на УХП отметили, что предоставили такие условия только работников дневной смены. На предприятии пояснили, что не могут отправить на «каникулы» всех сотрудников, поскольку необходимо поддерживать непрерывный технологический процесс. В частности, сменный производственный, технологический, а также частично административный персонал продолжит работу в штатном режиме.

Представители «Уралхимпласта» подчеркнули, что на предприятии соблюдаются все меры по профилактике коронавируса: замер температуры тела работников в начале каждой смены, проветривание помещений каждые два часа, ежедневная влажная уборка кабинетов, бытовок, сантехкомнат с применением специальных средств.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей в связи с распространением коронавируса. При этом у сотрудников сохраняется заработная плата.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Коронавирус#Отдых#Уралхимпласт
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