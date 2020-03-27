«Уралхимпласт» пообещал дать выходные дневной смене и сохранить работникам зарплату

В то же время на УХП отметили, что предоставили такие условия только работников дневной смены. На предприятии пояснили, что не могут отправить на «каникулы» всех сотрудников, поскольку необходимо поддерживать непрерывный технологический процесс. В частности, сменный производственный, технологический, а также частично административный персонал продолжит работу в штатном режиме.