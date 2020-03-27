В Екатеринбурге после пожара с гибелью семи человек возбуждено уголовное дело

Posted 27 марта 2020, 05:29
Published 27 марта 2020, 05:29
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
Кроме того, по факту инцидента организована прокурорская проверка. В настоящий момент установлено, что вопрос о признании деревянного барака аварийным не рассматривался и дом не был включен в программу по расселению ветхого жилья.
Напомним, в результате пожара, произошедшего сегодня ночью, погибли семь человек, десятерым удалось спастись, одна женщина находится в тяжелом состоянии в больнице.
Городские власти решают вопрос о временном размещении погорельцев в здании школы. Им также оказывается психологическая помощь.