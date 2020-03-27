В Екатеринбурге после пожара с гибелью семи человек возбуждено уголовное дело

В столице Урала после пожара с гибелью семи человек возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом», а также «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога», сообщает региональная прокуратура.

Кроме того, по факту инцидента организована прокурорская проверка. В настоящий момент установлено, что вопрос о признании деревянного барака аварийным не рассматривался и дом не был включен в программу по расселению ветхого жилья. Напомним, в результате пожара, произошедшего сегодня ночью, погибли семь человек, десятерым удалось спастись, одна женщина находится в тяжелом состоянии в больнице. Городские власти решают вопрос о временном размещении погорельцев в здании школы. Им также оказывается психологическая помощь.