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Posted 27 марта 2020, 05:29

Published 27 марта 2020, 05:29

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

В Екатеринбурге после пожара с гибелью семи человек возбуждено уголовное дело

27 марта 2020, 05:29
В столице Урала после пожара с гибелью семи человек возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом», а также «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога», сообщает региональная прокуратура.

Кроме того, по факту инцидента организована прокурорская проверка. В настоящий момент установлено, что вопрос о признании деревянного барака аварийным не рассматривался и дом не был включен в программу по расселению ветхого жилья.

Напомним, в результате пожара, произошедшего сегодня ночью, погибли семь человек, десятерым удалось спастись, одна женщина находится в тяжелом состоянии в больнице.

Городские власти решают вопрос о временном размещении погорельцев в здании школы. Им также оказывается психологическая помощь.

#Общество#Новости УрФО#Прокуратура#Пожар#Смерть#Екатеринбург
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