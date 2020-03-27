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Posted 27 марта 2020, 15:17

Published 27 марта 2020, 15:17

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

В Екатеринбурге умерла спасенная из пожара в бараке женщина

27 марта 2020, 15:17
В Екатеринбурге число жертв пожара в доме на улице Омской увеличилось до восьми человек, сообщает Ура.ру.

В больнице умерла 36-летняя женщина. Врачи несколько часов боролись за ее жизнь, но спасти женщину не смогли, ожоги оказались не совместимы с жизнью.

Ночью 26 марта в доме произошел пожар, в результате которого погибли семь человек. Десять человек были эвакуированы из дома. СКР возбудил уголовное дело. Предполагается, что причиной пожара стал поджог. Неизвестный облил дверь горючей жидкостью и поджег.

В ООО «Фортис», которое строит рядом со сгоревшим домом, жилой комплекс СК провел обыски.

#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Смерть#Ожоги#Екатеринбург
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