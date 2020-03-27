В Екатеринбурге умерла спасенная из пожара в бараке женщина

Ночью 26 марта в доме произошел пожар, в результате которого погибли семь человек. Десять человек были эвакуированы из дома. СКР возбудил уголовное дело. Предполагается, что причиной пожара стал поджог. Неизвестный облил дверь горючей жидкостью и поджег.