В Екатеринбурге умерла спасенная из пожара в бараке женщина

Posted 27 марта 2020, 15:17
Published 27 марта 2020, 15:17
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
В больнице умерла 36-летняя женщина. Врачи несколько часов боролись за ее жизнь, но спасти женщину не смогли, ожоги оказались не совместимы с жизнью.
Ночью 26 марта в доме произошел пожар, в результате которого погибли семь человек. Десять человек были эвакуированы из дома. СКР возбудил уголовное дело. Предполагается, что причиной пожара стал поджог. Неизвестный облил дверь горючей жидкостью и поджег.
В ООО «Фортис», которое строит рядом со сгоревшим домом, жилой комплекс СК провел обыски.