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Posted 27 марта 2020, 14:15

Published 27 марта 2020, 14:15

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Высокинский рассказал, когда Екатеринбург изолируют из-за коронавируса

27 марта 2020, 14:15
Сюжет
Коронавирус
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, при каких условиях город закроют на карантин по коронавирусу, пишет Е1.

Высокинский отметил, что заболевших в столице Урала не так много. В городе прорабатываются четыре линии обороны, на данный момент город на первой линии. На этом этапе в Екатеринбурге ограничивают общение жителей.

В случае если количество заразившихся будет расти, в городе ограничат движение общественного транспорта и такси. Далее последует изоляция города с ограничением въездов и выездов, а также авиасообщения. Кроме того, улицы города будут патрулировать.

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#Общество#Новости УрФО#Коронавирус#Мэр#Александр Высокинский#Екатеринбург
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