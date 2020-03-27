Высокинский рассказал, когда Екатеринбург изолируют из-за коронавируса

Posted 27 марта 2020, 14:15
Published 27 марта 2020, 14:15
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Высокинский отметил, что заболевших в столице Урала не так много. В городе прорабатываются четыре линии обороны, на данный момент город на первой линии. На этом этапе в Екатеринбурге ограничивают общение жителей.
В случае если количество заразившихся будет расти, в городе ограничат движение общественного транспорта и такси. Далее последует изоляция города с ограничением въездов и выездов, а также авиасообщения. Кроме того, улицы города будут патрулировать.