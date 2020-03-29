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Posted 29 марта 2020, 05:31

Published 29 марта 2020, 05:31

Modified 24 декабря, 18:05

Updated 24 декабря, 18:05

В России утвердили перечень товаров первой необходимости из-за эпидемии коронавируса

29 марта 2020, 05:31
Сюжет
Коронавирус
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень товаров первой необходимости в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Всего, утверждено 23 категории товаров, в которые вошли средства гигиены, мыло и моющие средства, средства индивидуальной защиты, бензин и другое топливо, а также другие товары.

Кроме того, в документе отмечается, что если хозяйствующий субъект реализует хотя бы одну группу товаров, то он имеет право продавать и другие, которые не включены в перечень.

Этим же распоряжением ограничивается работу заведений общепита. Согласно распоряжению, они могут оказывать услуги только с обслуживанием навынос и с доставкой.

В России зарегистрировано 1264 случая заражения коронавирусом, в том числе шестеро человек скончались. По всей стране введен режим повышенной готовности, а также закрыты границы с другими странами. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей.

Карта распространения коронавируса в России
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#Экономика#Коронавирус#Эпидемия#Товары#Правительство рф#Михаил Мишустин#Пандемия
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