Как абоненты МТС могут решить вопросы связи в нерабочие дни

Да, можно. На сайте МТС есть форма для замены с доставкой. После того, как вы оформите заказ, день и время доставки SIM-карты с вами по телефону согласует представитель курьерской службы. Это произойдёт не сразу, а ближе ко дню возможной доставки. По заявкам, принятым с 28.03.2020, сроки доставки могут быть увеличены. Если в процессе оформления замены SIM-карты на сайте МТС вы не нашли вашего населённого пункта в списке доступных для курьерской доставки, значит, мы сможем сделать доставку по почте. Заказать такую доставку можно, позвонив в контактный центр по телефону 0890. Сроки доставки зависят от режима работы Почты России.