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Posted 31 марта 2020, 15:34

Published 31 марта 2020, 15:34

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

«Вскрытие покажет»: как коронавирус повлияет на экономическую обстановку в России

31 марта 2020, 15:34
Сюжет
Коронавирус
Пандемия коронавируса ведет к экономическому кризису. Чем это грозит, рассказывается в видеоблоге холдинга 1MediaInvest «Вскрытие покажет».

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса пандемией, которая охватила весь мир. Число зараженных вирусом превысило 650 тысяч человек. Больше всего заболевших в Китае, Италии, Испании и Америке. Однако распространение коронавируса влияет на политические и экономические решения. Пандемия оказала влияние на бизнес, в том числе на сферу туризма и развлечений. По мнению экспертов, убытки авиакомпаний составят около 1,5 млрд рублей. Кроме того, из-за коронавируса россияне активно начали покупать гречку и туалетную бумагу. Это привело к росту цен на эти товары.

По прогнозам ТПП, около 3 млн предприятий закроются, если коронавирус не остановится. Это, в свою очередь, приведет к увеличению уровня безработицы в России.

#Экономика#Коронавирус
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