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Posted 1 апреля 2020, 09:37

Published 1 апреля 2020, 09:37

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

В Нижнем Тагиле снова меняется график движения трамваев

1 апреля 2020, 09:37
Из-за снижения пассажиропотока в Нижнем Тагиле вновь изменится график движения трамваев, информирует МУП «Тагильский трамвай».

Так, вагоны маршрута № 2 «Улица Островского — проспект Ленина — Тагилстрой» после прибытия на кольцо на улице Островского будут уезжать в депо на Новой Кушве. Один вагон будет находиться в депо с 9 часов 13 минут до 14 часов 15 минут. Второй поезд — с 10 часов 59 минут до 16 часов 7 минут.

На маршруте № 3 будет снято по два поезда в каждом направлении. Интервал движения теперь составит 20 минут.

Один вагон маршрута № 8 будет находиться в депо на Вагонке с 9 часов 20 минут до 14 часов 25 минут. Время ожидания трамвая составит 40 минут.

На маршруте № 15 в период с 9 часов 38 минут до 15 часов 30 минут не будут ходить четыре поезда.

Напомним, вчера стало известно об отмене 11 автобусов междугороднего направления «Нижний Тагил — Екатеринбург», причиной отмены также стало снижение пассажиропотока.

#Транспорт#Нижний Тагил#Трамвай#Расписание#Пандемия
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