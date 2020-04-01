В Нижнем Тагиле снова меняется график движения трамваев

Так, вагоны маршрута № 2 «Улица Островского — проспект Ленина — Тагилстрой» после прибытия на кольцо на улице Островского будут уезжать в депо на Новой Кушве. Один вагон будет находиться в депо с 9 часов 13 минут до 14 часов 15 минут. Второй поезд — с 10 часов 59 минут до 16 часов 7 минут.