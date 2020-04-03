«Черный день настал»: какой будет Россия после окончания изоляции из-за коронавируса

В аккурат к 9 мая ограничительные меры будут сняты, все выходят на улицы, включая заядлых критиков режима, в воздух летят чепчики, звучат радостные возгласы, страна празднует победу. Через несколько дней от былого негатива не остаётся следа за исключением редких ворчаний в сети. Телевизор захлёбывается от восторга, Путин объявляет о преодолении трагедии, вата в исступлении. Помятые, с сумасшедшинкой в глазах, люди ходят с блаженными улыбками по магазинам и утешают себя тем, что ещё и не такое преодолевали…вот в 90-е как трудно было и то не умерли…а сейчас-то и вовсе не беда. Потерпим. Прорвёмся. Живы будем не помрём… пишет предприниматель Вячеслав Чернов.