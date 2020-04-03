В Нижнем Тагиле за незаконную охоту задержали мужчину на Mitsubishi

Posted 3 апреля 2020, 09:00
Published 3 апреля 2020, 09:00
Modified 29 ноября, 17:28
Updated 29 ноября, 17:28
В конце марта к директору Серебрянского охотничьего хозяйства обратился житель Верхней Ослянки, он сообщил, что слышал неподалеку в лесу выстрелы. Мужчина направились на место и обнаружили уходящие в чащу следы снегохода. Проследовав по ним они нашли шкуру лося. Об инциденте было сообщено в полицию, так как сезон охоты был прекращен.
Выехавшая на место оперативно-следственная группа собрала гильзы, а также обнаружила застрявшую в дереве пулю. Полицейские опросили местных жителей и установили, что к одному из них приезжал мужчина на Mitsubishi, он периодически уходил в лес на длительное время. В день инцидента мужчина был замечен в деревне.
Правоохранители установили марку оружия, из которого выпущена пуля, а потом сверили с базой автомобилистов, таким образом был установлен водитель иномарки. Машину отследили по камерам «Безопасного города», автомобилиста задержали сотрудники ГИБДД. Стрелок был передан участковому.
Участковый уполномоченный убедился, что дома у мужчины имеется ружье. При осмотре транспортного средства охотника была обнаружена клеенка со следами крови. Был осмотрен гараж задержанного, там хранилось 130 килограммов мяса. Тагильчанин признал свою вину.
Мужчина причинил департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области материальный ущерб в размере 80 тысяч рублей.