В Нижнем Тагиле за незаконную охоту задержали мужчину на Mitsubishi

Выехавшая на место оперативно-следственная группа собрала гильзы, а также обнаружила застрявшую в дереве пулю. Полицейские опросили местных жителей и установили, что к одному из них приезжал мужчина на Mitsubishi, он периодически уходил в лес на длительное время. В день инцидента мужчина был замечен в деревне.